Польща і Словаччина вирішили разом переконувати інші країни надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Piotr Drabik / Flickr
Польща і Словаччина планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.
Про це на спільній пресконференції у Братиславі заявили президент Словаччини Зузанна Чапутова і президент Польщі Анджей Дуда, пише «Європейська правда».
«Це важливо для майбутнього Європи та для миру в Європі. Це не означає автоматично повноправного членства — звісно, для цього потрібно буде відповідати низці критеріїв. Але ми вважаємо, що надання статусу кандидата є природним жестом у тій складній ситуації, в якій зараз опинилася Україна», — сказала президент Словаччини Зузанна Чапутова на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконфереції.
Дуда у своїй промові зауважив, що українці зараз захищають не лише свою країну, але й найближчих сусідів від імперських амбіцій сучасної росії.
«Ми знаємо, що зараз для українського суспільства дуже важливо відчувати, що на Заході їх приймають. Саме тому надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС настільки важливе… Ми не маємо сумніву, що Україна має отримати цей статус якнайшвидше, і ми спробуємо переконати колег», — зазначив Дуда.
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