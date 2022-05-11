Польща і Словаччина вирішили разом переконувати інші країни надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

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Piotr Drabik / Flickr

Польща і Словаччина планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.

Про це на спільній пресконференції у Братиславі заявили президент Словаччини Зузанна Чапутова і президент Польщі Анджей Дуда, пише «Європейська правда».

«Це важливо для майбутнього Європи та для миру в Європі. Це не означає автоматично повноправного членства — звісно, для цього потрібно буде відповідати низці критеріїв. Але ми вважаємо, що надання статусу кандидата є природним жестом у тій складній ситуації, в якій зараз опинилася Україна», — сказала президент Словаччини Зузанна Чапутова на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконфереції.

Дуда у своїй промові зауважив, що українці зараз захищають не лише свою країну, але й найближчих сусідів від імперських амбіцій сучасної росії.

«Ми знаємо, що зараз для українського суспільства дуже важливо відчувати, що на Заході їх приймають. Саме тому надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС настільки важливе… Ми не маємо сумніву, що Україна має отримати цей статус якнайшвидше, і ми спробуємо переконати колег», — зазначив Дуда.