У Нацгвардії вперше озвучили втрати у війні — загинув 501 боєць

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Sasha Maksymenko / Flickr

З початку повномасштабного вторгнення військ росії загинув 501 військовослужбовець Національної гвардії України. Поранення і травми дістали 1 697 військовослужбовців.

Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточий.

Він уточнив, що Нацгвардія бере участь у операціях у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому районах та східній частині Таврійського операційного району. Крім того, нацгвардійці прикривають кордон із білоруссю.