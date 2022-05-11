Дружини військових з полку «Азов» зустрілися з Папою Римським

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Дружини військових з полку «Азов» Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк зустрілися з Папою Римським.

Про це пише видання Ansa.

Українки просили Франциска допомогти врятувати їхніх чоловіків з «Азовсталі».

«Ми попросили його приїхати в Україну, а також поговорити з путіним щодо евакуації», — сказали Катерина та Юлія. Папа Римський на це не відповів.

Папа Римський відповів, що «буде молитися за нас і зробить все можливе».