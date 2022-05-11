Дружини військових з полку «Азов» зустрілися з Папою Римським
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Дружини військових з полку «Азов» Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк зустрілися з Папою Римським.
Про це пише видання Ansa.
Українки просили Франциска допомогти врятувати їхніх чоловіків з «Азовсталі».
«Ми попросили його приїхати в Україну, а також поговорити з путіним щодо евакуації», — сказали Катерина та Юлія. Папа Римський на це не відповів.
Папа Римський відповів, що «буде молитися за нас і зробить все можливе».
- Раніше італійські ЗМІ писали, що Папа Римський Франциск тричі звертався до влади росії з проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів з Маріуполя, але його звернення були марними.
- Наразі війська росії продовжують штурмувати «Азовсталь» і бомбити територію заводу. Захисники вже втратили два госпіталі, через що гинуть навіть легкопоранені.
- У Міноборони заявили, що військова деблокада Маріуполя наразі неможлива. Проте у полку «Азов» впевнені, що до «Азовсталі» прорватися можна. Тим часом командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський, який боронить завод, вкотре звернувся із закликом врятувати українських військових з «Азовсталі».
- 11 травня ватажок «днр» пушилін заявив, що цивільних на «Азовсталі» не залишилося, тому в окупантів «руки розвʼязані».