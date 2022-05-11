Понад сотню автомобілів, ділянки та будівлі: суд арештував майно родичів медведчука та козака

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ДБР

Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчих Держбюро розслідувань щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПзЖ віктора медведчука і тараса козака. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Родичі медведчука та козака є суб’єктами кримінального провадження: їх підозрюють у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвалою суду арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КрАЗ та КамАЗ.

Надалі ДБР ініціюватиме передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.