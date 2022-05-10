Сейм Литви першим у світі визнав росію державою-терористом

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Парламент Литви став першим у світі, який визнав росію державою-терористом. Це рішення ухвалили одноголосно — 128 голосів.

Про це пише DELFI.lt.

Також депутати одноголосно визнали, що воєнні злочини російських військових в Україні є геноцидом українського народу.

«Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил російської федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», — йдеться у резолюції.

У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії росії проти суверенної України.