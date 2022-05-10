Окупаційні війська в Маріуполі впродовж ночі бомбили «Азовсталь»

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За минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку зборонять захисники Маріуполя, окупанти виконали 34 літаковильоти, зокрема вісім вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє полк «Азов».

«Також не припиняє працювати ворожа корабельна і ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше. Противник не зупиняється у спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти», — йдеться в повідомленні полку.

На території заводу «Азовсталь» у Маріуполі залишаються щонайменше 100 мирних жителів, стверджує радник мера Петро Андрющенко.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що з «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.