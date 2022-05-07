У Франції відбулась інавгурація президента Макрона. Він склав присягу на другий термін
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Президент Франції Емманюель Макрон склав присягу під час церемонії в Єлисейському палаці. 24 квітня його переобрали на другий термін.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй промові Макрон сказав про необхідність інновацій у часи безпрецедентних викликів для світу та Франції та зазначив, що його другий термін буде «новим», а не просто продовженням першого. Він пообіцяв діяти з «повагою» та «виваженістю».
У своїй промові президент Франції згадав також вторгнення росії в Україну та глобальні екологічні проблеми.
Серед 500 гостей були присутні колишні президенти Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі, колишні прем’єр-міністри Едуар Філіп, Мануель Вальс, Ален Жюппе і Жан-П’єр Раффарен, а також державні та релігійні діячі.
Новий термін Макрона офіційно розпочнеться ввечері 13 травня.
- 10 квітня у Франції відбувся перший тур виборів президента. За його підсумками, Емманюель Макрон переміг Марін Ле Пен у першому турі, отримавши 27,60% голосів.
- 24 квітня французи голосували у другому турі президентських виборів — Емманюель Макрон переміг. За нього віддали голоси 58,2% виборців. Макрон очолюватиме країну ще пʼять років.
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