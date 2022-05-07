Байден попросив американських чиновників припинити витік інформації про обмін розвідданими з Україною
- Автор:
- Анна Холоднова
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Joe Biden / Twitter
Президент США Джо Байден попросив чиновників не допускати витоку у ЗМІ інформації, яка стосуються обміну розвідувальними даними між США та Україною.
Про це повідомляє NBC News.
Президент Джо Байден у п’ятницю, під час розмови з вищими посадовими особами американської розвідки та оборони, підкреслив важливість їхньої роботи, але також сказав, що останні новини про обмін розвідувальними даними між США та Україною були «контрпродуктивними».
Один із чиновників у телефонній розмові з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Авріл Хейнс і міністром оборони Ллойдом Остіном сказав, що розкриття інформації «відволікає від нашої мети». За словами іншого чиновника, Байден передав, що витік інформації слід припинити.
- 6 травня The New York Times із посиланням на власні джерела повідомили, що американська розвідка передала Україні дані про флагман чорноморського флоту росії — крейсер «Москва». Це дозволило українцям успішно влучити в корабель та потопити його.
- Водночас у Пентагоні зазначили, що не передавали Україні «специфічної інформації для націлювання», щоб вразити російський корабель.