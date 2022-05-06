До суду передали перше провадження про російське вторгнення в Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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До суду передали першу справу про повномасштабне військове вторгнення росії в Україну.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Ідеться про командувача 22 армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту вмс зс російської федерації дениса ляміна, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму.
Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в Джанкої, на окупованому півострові Крим, особисто віддав особовому складу підрозділів наказ вторгнутися в Україну. Далі він організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей.
Свій наказ лямін пояснював необхідністю захистити російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами «українських націоналістів і фашистів». А ще пообіцяв підлеглим виплатити по три додаткові посадові оклади та по $100 добових, яких вони, за словами Венедіктової, не отримали.
Російського військового обвинувачують у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу).
- Від початку війни росії проти України слідчі Нацполіції розпочали понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на території України.