Маск залучив у інвесторів $7 мільярдів на купівлю Twitter

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Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск залучив $7 мільярдів на купівлю соцмережі Twitter.

Про це повідомляє BBC.

Кошти нададуть 19 інвесторів. Повідомляється, що зібрані $7 мільярдів дозволять Маску знизити ризик щодо власних коштів під час укладення угоди, яку схвалила рада директорів Twitter.

Найбільшим інвестором є співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, який вклав мільярд доларів. Серед інших інвесторів — венчурна компанія Sequoia Capital і криптовалютна біржа Binance.

Раніше Маск заявив, що планує профінансувати покупку Twitter за рахунок кредитів, інвестицій та готівки. Останніми тижнями він продав акції Tesla — отримані за них майже $8,5 мільярда, як очікується, використають для фінансування угоди. Також він взяв кредити в банках на $13 мільярдів і позичає гроші під свої активи в Tesla.