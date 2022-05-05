Маск залучив у інвесторів $7 мільярдів на купівлю Twitter
- Автор:
- Олег Панфілович
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Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск залучив $7 мільярдів на купівлю соцмережі Twitter.
Про це повідомляє BBC.
Кошти нададуть 19 інвесторів. Повідомляється, що зібрані $7 мільярдів дозволять Маску знизити ризик щодо власних коштів під час укладення угоди, яку схвалила рада директорів Twitter.
Найбільшим інвестором є співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, який вклав мільярд доларів. Серед інших інвесторів — венчурна компанія Sequoia Capital і криптовалютна біржа Binance.
Раніше Маск заявив, що планує профінансувати покупку Twitter за рахунок кредитів, інвестицій та готівки. Останніми тижнями він продав акції Tesla — отримані за них майже $8,5 мільярда, як очікується, використають для фінансування угоди. Також він взяв кредити в банках на $13 мільярдів і позичає гроші під свої активи в Tesla.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.
- Tesla після цього втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів.