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У «Дії» запустили програму підтримки підприємців, які беруть на роботу переселенців. Як скористатися?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

rawpixel / Unsplash

Роботодавці, які під час війни влаштували на роботу внутрішніх переселенців, можуть отримати компенсацію 6 500 грн від держави за кожного такого співробітника.

Про це повідомили у «Дії».

Компенсацію можна отримувати два місяці — за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію витрат може оформити тільки роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Щоб отримати виплату, у працівника має бути довідка внутрішньо переміщеної особи, оформлена після 24 лютого.

У «Дії» розказали, як скористатися новою послугою:

Таким чином заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості для отримання коштів.