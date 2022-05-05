Літак Ан-225 «Мрія» вже не відновити, проте є шанс побудувати новий
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Командир екіпажу знищенного літака Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов заявив, що шанс створити новий такий літак є.
Про це він розповів в інтервʼю «Голосу Америки».
Капітан Антонов відвідував руїни літака після деокупації Гостомелю і вважає, як і низка експертів, що відновити літак неможливо. Але є шанс створити новий — підприємство «Антонов» має недобудовану частину «сестри» «Мрії».
«Весь контур, який ми бачимо, без начинки, — це залізо. Залізо є. Потрібна електроніка і решта начинки. Говорили про суми від 800 мільйонів до 3 мільярдів. Але сума, самі розумієте, дуже велика і плюс така різниця в оцінці, це говорить тільки про одне: що реально ще ніхто не оцінював», — каже Дмитро Антонов.
При цьому він додає, що незалежно від суми, інвестиції в нову «Мрію» навряд чи окупляться.
- 19 березня Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва. Його не евакуювали, хоча була можливість.
- Вже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- 29 березня «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.