ДБР знову провело обшуки у родичів медведчука і козака та арештувало майна на понад 40 млн гривень

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Державне бюро розслідувань знову провело обшуки у на обʼєктах, які повʼязані з родичами нардепів віктора медведчука та тараса козака. Під час обшуків було арештовано майно на понад 40 млн гривень.

Про це пише пресслужба ДБР.

«За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України віктора медведчука та тараса козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час обшуків слідчі вилучили цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. У ДБР будуть звертатися до суду з проханням про арешт вилученого майна.