Венедіктова: Завершено перший етап розслідування воєнних злочинів росіян у Ірпені

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про завершення першого етапу розслідування воєнних злочинів росіян в Ірпені.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«На сьогодні допитано 228 свідків. В основному це місцеві мешканці, які не змогли евакуюватись і були безпосередніми свідками злочинів. Завдячуючи їх свідченням вдалося встановити хронологію подій, а також обставини безчинств армії агресора стосовно мирного населення. Російських окупантів робить зухвалими безкарність. Але безкарності не має бути в сучасному світі. Ми працюємо, щоб знайти та покарати кожного воєнного злочинця», — заявила Венедіктова.

Вона також додала, що правоохоронці отримали свідчення про 7 розстрілів мирних громадян та місць їх захоронення. Так, під час огляду встановлені трупи 5 місцевих мешканців, які були розстріляні у дворі багатоповерхівки по вул. Білокур та в приміщенні дитячого центру розвитку «Супер-дітки». Також підтверджений розстріл з танку автомобіля, на якому жінка із 12-річним сином та ймовірно чоловіком намагались евакуюватися з міста. Останки їхніх тіл поховали місцеві мешканці на території парку «Мами».

Венедіктова повідомила, що про підозру повідомили військовослужбовцю 234 десантно-штурмового полку зс рф, який разом із співслужбовцями у Ірпені взяв у полон 10 чоловіків. Окупанти утримували їх у підвалі, забрали у них мобільні телефони, били прикладом зброї по ребрах та ногах. Бранцям погрожували вбивством та імітували страту, не давали їжу і воду. Також серед потерпілих — жінка, з якої російські військовослужбовці знущалися, стріляючи в напрямку її ніг. Ідентифікувати одного з катів вдалося завдяки документам, які надали слідству потерпілі.

«Зараз в Ірпені почали працювати експерти. Вони встановлять збитки, зброю що використана для їх заподіяння, місця та напрямки застосування зброї та військової техніки. Результати цих експертиз та зібраних нами доказів беззаперечної присутності в місті військовослужбовців РФ, висновків судово-медичних експертів, свідчень свідків та потерпілих дадуть змогу встановити винуватих осіб. Списки військовослужбовців армії РФ, що дислокувались в Ірпені, вже є в розпорядженні слідчих органів та прокуратури. Вже є і перші підозрювані військовослужбовці країни-агресора. Робота триває», — додала вона.