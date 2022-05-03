Премʼєр Угорщини Орбан сказав Папі Римському, що росія планує закінчити війну до 9 травня

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив Папу Римського про плани росіян закінчити війну в Україні до 9 травня.

Про це Франциск розповів в інтервʼю Corriere della Sera.

«Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так, щоб ми також розуміли швидкість ескалації цих днів. Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України Чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну», — казав Франциск.

Також Папа Римський зазначив, що просив зустрічі з президентом росії володимиром путіним у Москві, щоб спробувати зупинити війну в Україні. За його словами, приблизно через три тижні після початку конфлікту він попросив вищого дипломата Ватикану надіслати повідомлення путіну, але відповіді так і не отримав.

«Я боюся, що путін не може і не хоче мати цю зустріч у цей час. Але як не зупинити таку жорстокість?» — сказав Папа Римський.

Відповідаючи на запитання про поїздку до Києва, про яку Франциск заявив минулого місяця, понтифік відповів, що поки не поїде.

«По-перше, я маю поїхати в Москву, спочатку я маю зустрітися з путіним... Я роблю те, що можу. Якби ж тільки путін відчинив двері», — сказав він.