Окупанти завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Російські окупанти завдали нового удару по Одесі, в результаті чого загинули люди.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
«Ворог завдав ракетного удару по одному з обʼєктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!» — написав він.
Пізніше секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що російська ракета влучила в церкву.
- Другого травня близько опівдня ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман на Одещині. Росія випустила ще три ракети по мосту.
- 23 квітня російські військові атакували Одесу ракетами. Дві з них вразили військовий об’єкт і два житлові будинки. Пʼятеро людей загинули, 18 — дістали поранень.