У російській Пермі горів пороховий завод. Є загиблі та поранені
- Автор:
- Анна Холоднова
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У російському місті Перм 1 травня ввечері загорівся «Пермський пороховий завод».
Про це повідомила Державна інспекція з питань праці Пермського краю.
За їхніми даними, о 20:00 на пороховому заводі на виробничій ділянці з виготовлення пластмаси сталося загоряння продукції. Внаслідок пожежі постраждали троє працівників, один з них загинув на місці, а двох доправили до лікарні. Ще один працівник заводу згодом помер у лікарні.
Причини та обставини пожежі наразі встановлюють.
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