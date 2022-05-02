У Раді назвали 9 принципів плану відновлення України

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав план економічного відновлення України та оприлюднив принципи, на яких він базуватиметься.

Про це повідомили у пресслужбі українського парламенту.

Наразі уряд, Міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації працюють над планом економічного відновлення України і готові залучати громадський сектор до формування цього документа, йдеться в повідомленні.

А ось список із 9 основних принципів, на яких буде базуватися план відновлення:

Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки.

Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.

Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації.

Налагодження логістичних маршрутів до західних країн.

Перехід від експорту сировини до її переробки та продажу вже готових продуктів.

Розвиток виробництва озброєння та військової техніки, у тому числі за рахунок трансферу військових технологій.

Самодостатність в енергетиці: збільшення видобування власного газу та розвиток атомної енергетики.

Кліматична модернізація. Врахування принципів «зеленої економіки» при створенні нових об’єктів у різних галузях промисловості.

Локалізація не менше за 60% — у відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники.