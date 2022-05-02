У Раді назвали 9 принципів плану відновлення України
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав план економічного відновлення України та оприлюднив принципи, на яких він базуватиметься.
Про це повідомили у пресслужбі українського парламенту.
Наразі уряд, Міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації працюють над планом економічного відновлення України і готові залучати громадський сектор до формування цього документа, йдеться в повідомленні.
А ось список із 9 основних принципів, на яких буде базуватися план відновлення:
- Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки.
- Отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС.
- Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації.
- Налагодження логістичних маршрутів до західних країн.
- Перехід від експорту сировини до її переробки та продажу вже готових продуктів.
- Розвиток виробництва озброєння та військової техніки, у тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
- Самодостатність в енергетиці: збільшення видобування власного газу та розвиток атомної енергетики.
- Кліматична модернізація. Врахування принципів «зеленої економіки» при створенні нових об’єктів у різних галузях промисловості.
- Локалізація не менше за 60% — у відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, процес відновлення України коштуватиме сотні мільярдів доларів. Він розповів, звідки візьмуть ці гроші.