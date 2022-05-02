Netflix через фінансові труднощі відмовився від розробки мультсеріалу Меган Маркл «Перлина»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Yui Mok - PA Images / Contributor / Getty Images
Netflix з міркувань економії відмовився від розробки проєкту герцогині Сассекської Меган Маркл. Ідеться про багатомільйонний мультсеріал «Перлина», контракт на який підписали у 2021 році.
Про це повідомляє ВВС.
Мультсеріал мав розповідати про пригоди 12-річної дівчинки, натхненної впливовими жінками.
Виконавчим продюсером мультика, який створювався компанією Archewell Productions, був призначений чоловік Елтона Джона Девід Ферніш.
Натомість Netflix підтвердив, що продовжить роботу над низкою проєктів з Archewell Productions, зокрема над анонсованим раніше документальним серіалом Heart of Invictus.
- Стримінговий сервіс Netflix вперше за довгі роки відзвітував про зменшення кількості передплатників, хоча ще в кінці минулого року прогнозував приріст передплатників на 2,5 мільйона.