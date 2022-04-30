Віцепрем’єр з питань євроінтеграції заявила, що Україна отримає статус кандидата у члени Євросоюзу в червні

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

На зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.

Про це повідомила віцепрем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

«Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата», — зазначила Стефанішина.

Вона повідомила, що частина переданих документів уже оброблена Європейським Союзом, а також додала, що у ЄС високо оцінили роботу української сторони з цими паперами.

«І готуємося вже до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Книгу нашої державності повністю Європейському Союзу», — сказала віцепрем’єр.