Кількість поранених після удару росіян по «Азовсталі» перевищила 600 людей

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Після бомбардувань оточеного маріупольського заводу «Азовсталь» кількість поранених там зросла до 600 чи навіть більше людей.

Про це на брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Вони скинули авіаційну бомбу на військовий шпиталь, це має ознаки воєнного злочину. Кількість поранених до цього була 170, а зараз вже за 600. І це, на жаль, те, що ми маємо протягом понад 60 діб — місто руйнують, незважаючи на цивільне населення», — заявив він.

Окремо Бойченко додав, що захисники міста досі продовжують контратакувати росіян, завдаючи їм втрат у живій силі та техніці.

Раніше командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина в коментарі CNN розповів, що ситуація на заводі «Азовсталь» у Маріуполі «виходить за межі гуманітарної катастрофи». Захисники внаслідок ракетних і авіаударів втратили життєво важливе медичне обладнання, яка залишилося під завалами польового шпиталю.

«В операційну влучили. І весь операційний інвентар, усе, що необхідно для проведення операції, знищено, тому зараз ми не можемо лікувати наших поранених, особливо з осколковими та кульовими пораненнями. І зараз у нас немає жодних хірургічних інструментів. Також ми гостро потребуємо ліків», — сказав він.

Наразі в підвалах заводу перебувають сотні поранених, зокрема діти. Води та їжі дуже мало.