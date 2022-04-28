Бундестаг проголосував за поставки важкого озброєння Україні

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Бундестаг переважною більшістю голосів проголосував за підтримку України, яка передбачає поставки важкої зброї.

Як пише Reuters, за проголосували 586 депутатів, 100 були проти, семеро утрималися.

У нижній палаті німецького парламенту вирішили, що агресію росії допоможе зупинити «посилення та прискорення поставок ефективних озброєнь і складних систем».

Раніше, 26 квітня, Міністерство оборони Німеччини заявило про рішення постачати Україні зенітні комплекси Gepard. Цю заяву зробили після повідомлень про те, що оборонна компанія Rheinmetall запросила в німецького уряду дозвіл на відправку Україні 100 бойових машин піхоти Marder і 88 танків Leopard 1A5.