«Слуга народу» підозрює свого нардепа Олексія Ковальова в державній зраді. Його членство призупинено

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Соколовська Інна / УНІАН

Партія «Слуга народу» призупиняє членство у своїй фракції нардепа Олексія Ковальова, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. У СН вважають, що Ковальов спілкується з російськими військовими, тому СН звернулася до СБУ та Офісу генпрокурора.

Про це йдеться у спільній заяві партії «Слуга народу» та її фракції у Верховній Раді.

У «Слузі народу» здивовані тим, що росіяни не чіпають Ковальова, у той час як сотні активістів, мерів і депутатів вже викрадені окупантами.

«Він спілкується з російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації [...]. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав», — сказано в заяві.

У СН поведінку нардепа вважають зрадницькою, тому просять СБУ і прокуратуру почати розслідування. Членство Ковальова у фракції призупинено.