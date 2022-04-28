«Слуга народу» підозрює свого нардепа Олексія Ковальова в державній зраді. Його членство призупинено
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- Костя Андрейковець
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Соколовська Інна / УНІАН
Партія «Слуга народу» призупиняє членство у своїй фракції нардепа Олексія Ковальова, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. У СН вважають, що Ковальов спілкується з російськими військовими, тому СН звернулася до СБУ та Офісу генпрокурора.
Про це йдеться у спільній заяві партії «Слуга народу» та її фракції у Верховній Раді.
У «Слузі народу» здивовані тим, що росіяни не чіпають Ковальова, у той час як сотні активістів, мерів і депутатів вже викрадені окупантами.
«Він спілкується з російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації [...]. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав», — сказано в заяві.
У СН поведінку нардепа вважають зрадницькою, тому просять СБУ і прокуратуру почати розслідування. Членство Ковальова у фракції призупинено.
- Коли росія почала повномасштабну війну, Олексій Ковальов поїхав додому в Херсонську область — на вже захоплені росіянами території. Його впустили без перешкод. Кілька тижнів тому до Ковальова приходили російські військові, провели у нього кілька годин і пішли.
- Перший віцеспікер Корнієнко в інтервʼю «Бабелю» назвав дивною ситуацію зі «слугою» Ковальовим. Сам нардеп розповів про недовіру з боку однопартійців і заявив, що готовий пройти поліграф.