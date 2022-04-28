Парламент Канади одноголосно визнав злочини росії в Україні геноцидом

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Палата громад парламенту Канади одноголосно ухвалила пропозицію про визнання російської агресії в Україні актом геноциду. Про це повідомляє CBC News.

Пропозицію внесла депутат від Нової демократичної партії Гетер Макферсон. У постанові йдеться про те, що вбивства мирних жителів, осквернення трупів, примусовий вивіз українських дітей на територію росії, а також тортури та зґвалтування, які вчиняють російські солдати, є геноцидом.

Постанова не має обовʼязкової сили та не вимагає від канадського уряду жодних дій. Однак Макферсон заявила, що визнання дій росії геноцидом — це спосіб підштовхнути уряд до більш рішучих дій проти росії, особливо у вигляді санкцій.

«Санкції запроваджувалися надто повільно, вони запроваджувалися дуже, дуже пізно, вони дали можливість російським олігархам приховувати своє багатство, тому вони недоречні», — сказала Макферсон. Депутат також сказала, що хоче, щоб Міжнародний кримінальний суд отримував більше фінансування від Канади, аби мати вдосталь ресурсів для розслідування звірств росіян в Україні.