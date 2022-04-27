«Журналістів ми не будемо обманювати — за лютий виплатимо заробітну плату». Нардеп Ковальов, який повернувся до окупованої Херсонщини, про заборгованість «4 каналу»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Народний депутат «Слуги народу» Олексій Ковальов став відомим, коли наприкінці 2021 року став власником «4 каналу», який був опозиційним до Володимира Зеленського. Зараз канал транслює Загальнонаціональний телемарафон. А Ковальов повернувся на окуповану територію у Херсонській області. Через це він не може виплатити працівникам заробітну плату.
Про це Олексій Ковальов розповів в інтерв’ю «Бабелю».
«У нас є заборгованість по зарплаті за лютий, ми її виплатимо. Наразі покласти гроші на рахунок і виплатити зарплату я не можу, бо банківська система в Херсонській області не працює. Щойно запрацює, ми погасимо повністю заробітну плату. Я про це працівникам казав», — запевняє нардеп.
Але, за словами Ковальова, не всі працівники розуміють ситуацію, що склалася.
«Хтось не розуміє і пише, що я державний зрадник, оскільки я під час війни за один місяць не виплатив заробітну плату. Різні ситуації є, але я хочу і вам підтвердити, що журналістів ми не будем обманювати — за лютий ми виплатимо заробітну плату, як тільки це буде можливо зробити», — каже Ковальов.
Він зауважує, що на тих його підприємствах, які нині працюють і є беззбитковими, вдалося підвищити заробітну плату на 30—35%. Що буде далі із зарплатами працівників «4 каналу», Олексій Ковальов не знає і стверджує, що канал у березні та квітні не працював.
«Я хочу, щоб він працював. Може, держава допоможе, оскільки зараз використовує наш мовник — там транслюють Загальнонаціональний марафон. Може, ми від держави отримаємо хоча б на заробітну плату. Ліцензію я сам заплачу, проблем із цим не буде. Подивимось, як буде далі розгортатись ситуація», — говорить депутат.
- 28 грудня 2021 року стало відомо, що народний депутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов купив «4 канал». Точніше — телеканал йому подарували батьки. Згідно з декларацією депутата, загальна вартість «подарунка в негрошовій формі» — 4,5 мільйона гривень.
- Олексій Ковальов пояснив купівлю «4 каналу» необхідністю транслювати «обʼєктивні новини» на противагу проолігархічним медіа і пообіцяв не втручатися у редполітику.