Starlink компанії SpaceX зареєструвала в Україні своє представництво

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Американська компанія SpaceX Ілона Маска зареєструвала в Україні представництво Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн»).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше міністр повідомляв, що Starlink відкриє офіс в Україні. Компанії це необхідно для офіційного запуску однойменних станцій роздачі супутникового інтернету, які вже в Україні.

«Ця технологія використовує певні частоти та обладнання (станції). Відповідно до законодавства України, як і будь-якої іншої країни, запуск подібного проєкту передбачає атестацію обладнання та надання частот. Ці частоти ми маємо надати певній юридичній особі, і в цьому випадку це може бути лише представництво SpaceX Starlink в Україні», — розповідав Федоров порталу AIN.