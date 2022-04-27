Starlink компанії SpaceX зареєструвала в Україні своє представництво
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Американська компанія SpaceX Ілона Маска зареєструвала в Україні представництво Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн»).
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Раніше міністр повідомляв, що Starlink відкриє офіс в Україні. Компанії це необхідно для офіційного запуску однойменних станцій роздачі супутникового інтернету, які вже в Україні.
«Ця технологія використовує певні частоти та обладнання (станції). Відповідно до законодавства України, як і будь-якої іншої країни, запуск подібного проєкту передбачає атестацію обладнання та надання частот. Ці частоти ми маємо надати певній юридичній особі, і в цьому випадку це може бути лише представництво SpaceX Starlink в Україні», — розповідав Федоров порталу AIN.
- 19 квітня Федоров розповів, що на самому початку війни він звернувся до Ілона Маска за станціями Starlink, і вже за тиждень до України прибули перші 500 станцій з безкоштовною прошивкою. Зараз їх в Україні уже понад 10 тисяч. Станції були задіяні для підтримки працездатності об’єктів критичної інфраструктури, енергетичних компаній та лікарень, а також допомагали у роботі військовим.
- 20 квітня Держспецзвʼязку дозволила використовувати термінали супутникового інтернету Starlink усім охочим.