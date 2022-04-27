ДБР обшукує родичів віктора медведчука та тараса козака
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Львівській області Державне бюро розслідувань проводить обшуки у родичів нардепів віктора медведчука та тараса козака.
У Львові та області обшуки тривають у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині тараса козака, а також брату віктора медведчука — Сергію. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині тараса козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів, 8,5 тисячі євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на обʼєкти нерухомості та банківські картки.
Обшуки проводять у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Родичі козака та медведчука є субʼєктами провадження щодо незаконного видобутку піску на двох карʼєрах у Львівські області.
- 26 лютого, після вторгнення росії в Україну, медведчук утік з-під домашнього арешту та намагався покинути Україну. Однак 12 квітня СБУ затримала політика, 16 квітня Личаківський районний суд Львова арештував його без права на заставу. Де перебуває козак — невідомо.
- Навесні 2021 року Служба безпеки України провела обшуки у віктора медведчука і тараса козака і повідомила їм про підозру в державній зраді, у розграбуванні надр та передачі росії українського підприємства в окупованому Криму і секретних даних про українські війська.