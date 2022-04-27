ЄС запропонував призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український товар

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Facebook / Денис Шмигаль

Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«ЄС ніколи раніше не вдавався до таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку», — зазначив Шмигаль.

Уряд також має домовленості й веде переговори з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, аби пустити український експорт через порти цих країн.

ЄС також вживає заходів на місцях для полегшення наземних перевезень товарів з України. Наприклад, Єврокомісія вже розпочала лібералізацію умов для українських водіїв вантажівок, що перевозять товари між Україною та ЄС, а також полегшувати транзит та використання інфраструктури ЄС для відправлення українського експорту до третіх країн.

Агентство Bloomberg уточнює, що у ЄС хочуть скасувати мита також на експорт з України сталі, промислових товарів і сільськогосподарської продукції, які поки не підпадають під Угоду про асоціацію України з ЄС.