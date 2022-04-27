Компанія Tesla втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів щодо покупки Twitter
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Компанія Tesla втратила $126 мільярдів на тлі побоювань інвесторів, що виконавчому директору Ілону Маску, можливо, доведеться продати акції, щоб профінансувати покупку компанії Twitter.
Про це повідомляє Reuters.
Tesla не бере участі в угоді з Twitter, але її акції стали мішенню для спекулянтів після того, як Маск відмовився публічно розкрити, звідки надходять кошти для покупки соцмережі.
25 квітня стало відомо, що Ілон Маск досягнув згоди з акціонерами компанії Twitter і купує її за $44 мільярди. Після завершення операції Twitter стане приватною компанією, а не акціонерною.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.