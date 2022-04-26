Уряд направив додаткові 400 мільйонів гривень на відновлення зруйнованої війною інфраструктури

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Death to Stock

Кабінет міністрів направив додаткові 400 мільйонів гривень на відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала від вторгнення військ росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Харківська область отримає 250 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів. Чернігівщина отримає 150 мільйонів гривень на повноцінне відновлення водопостачання — кошти підуть «Чернігівводоканалу» на реконструкцію однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій.

Шмигаль зазначив, що загалом уряд уже виділив 1,4 мільярда гривень на відбудову пʼяти постраждалих.

«Вода, світло і газ знову з’явилися в сотнях тисяч домівок. Відновлено десятки доріг і мостів. Розміновано сотні кілометрів території. Після нашої остаточної перемоги все, що зруйнував ворог, ми не просто відновимо, а зробимо ще кращим», — заявив прем’єр.