ДБР оголосило підозру ще 10 закарпатським митникам за махінації з нафтою медведчука

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УНІАН

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще 10 працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями зі сфери впливу затриманого нардепа віктора медведчука.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, ці митники допомагали компаніям медведчука у 2017 і 2018 році імпортувати нафтопродукти залізничним і автомобільним транспортом під виглядом газового конденсату, який не є підакцизним товаром. Митники закривали очі на незаконне оформлення продукції, чим допомогли компаніям уникнути податків.

Митникам закидають неналежне виконання службових обов’язків, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.