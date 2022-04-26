З одного із селищ Херсонщини росіяни примусово виселяють усіх мешканців

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Людмила Денісова в Telegram

На тимчасово окупованій території Херсонської області у селищі міського типу Велика Олександрівка росіяни змушують місцеве населення до 28 квітня залишити домівки.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відомо також, що жителів, які не виконають наказ російських окупантів, будуть «евакуювати» примусово.

Українська омбудсмен намагадує, що виселяючи громадян України зі своїх помешкань, росія порушує норми міжнародного права, згідно з якими право на житло — це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну із проханням врахувати факти воєнних злочинів та порушень прав людини росією в Україні.