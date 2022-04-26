У Придністров’ї повідомляють про вибухи. Зруйновані транслятори російського радіо
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Зранку 26 квітня у Придністров’ї, у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи: перший о 06:40, другий о 07:05.
Про це повідомило так зване «МВС Придністровʼя».
Зазначають, що станом на девʼяту ранку з ладу були виведені дві найпотужніші антени: одна — мегаватна, друга — напівмегаватна.
Обидві ретранслювали російське радіо.
Унаслідок вибухів ніхто не постраждав.
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