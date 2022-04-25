У Японії померла найстарша людина світу

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У Японії у віці 119 років померла Кане Танака — найстаріша людина у світі. Жінка померла ще 19 квітня, однак про це місцева влада повідомила тільки 25 квітня, пише The Japan Times.

Донедавна жінка мала відносно хороше здоровʼя і мешкала в будинку для людей похилого віку, там вона грала у настільні ігри, розвʼязувала математичні завдання та полюбляла шоколад і кока-колу.

Кане Танака народилася в 1903 році — у рік, коли брати Райт здійснили перший в історії пілотований політ на моторному аероплані і коли пройшов перший Тур де Франс. Танака вийшла заміж, коли їй було 19 років, і допомагала керувати сімейним рестораном, поки її чоловік і старший син воювали у другій китайсько-японській війні, яка почалася в 1937 році. Усього у подружжя було четверо власних дітей і одна всиновлена.

Книга рекордів Гіннеса визнала статус Кане у березні 2019 року, коли їй було 116 років. У 2020 році Кане Танака стала найстарішою людиною в Японії (у віці 117 років та 261 день) і відсвяткувала це пляшкою кока-коли — свого улюбленого напою. У 2021 році, коли відбувались Олімпійські ігри, жінці доручили нести олімпійський вогонь.