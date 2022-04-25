У Вінницький області внаслідок ранкового обстрілу поблизу Жмеринки та Козятина загинули 5 людей

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Sasha Maksymenko / Flickr

У Вінницькій області внаслідок ракетних обстрілів транспортної інфраструктури поблизу міст Жмеринка та Козятин загинули 5 людей, ще 18 поранено (і це ще не остаточні дані).

Про це повідомила обласна прокуратура.

Ракетні обстріли сталися вранці 25 квітня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 110 КК України — умисні дії, вчинені, аби змінити межі території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.