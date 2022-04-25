Унаслідок пожежі у військовому науково-дослідному інституті у російській Твері загинули 17 людей

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Унаслідок пожежі у Центральному науково-дослідному інституті військ повітряно-космічної оборони росії у Твері загинуло 17 людей.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За інформацією, яку журналісти отримали від влади регіону, ідентифіковані тіла лише пʼятьох загиблих. Ще щонайменше 27 людей постраждали внаслідок пожежі.

Цей НДІ брав участь у розробці ракетних комплексів «Іскандер», якими росія обстрілює Україну, зенітних систем і систем захисту від стеження для стратегічних бомбардувальників Ту-160.