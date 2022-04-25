У російському Брянську горять нафтобаза та сховища нафтопродуктів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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sören sandbothe / Unsplash
У російському місті Брянськ сталася пожежа на нафтобазі «Транснафта Брянськ Дружба».
Про це повідомляє російський Интерфакс із посиланням на мнс росії.
Повідомлення про пожежу надійшло о 02:00. Попередньо, постраждалих немає, евакуацію населення не планують.
Про причини пожежі інформації немає.
Интерфакс зазначає, що у Брянську також горять два сховища нафтопродуктів. За даними агентства, рано-вранці спалахнув резервуар із дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу.
За попередніми даними, місткість резервуару — 10 тисяч кубометрів.
У соцмережах зʼявилося відео, ймовірно, цих пожеж.
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