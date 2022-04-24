Омбудсмен Денісова: росіяни утримують українських військовополонених у колоніях загального режиму

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«Бабель»

Російські окупанти утримують полонених українських військових у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання вʼязниць у табори для військовополонених.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, військовополонені Збройних сил України перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області рф. Для цього окупанти розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону.

«Півтора місяця тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де увʼязнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєво тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань рф та увʼязнені, яких залишили на підсобних роботах», — зазначає омбудсман.

Денісова наголошує, що таке поводження з полоненими суперечить Женевській конвенції 1949 року, і звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну, з проханням врахувати ці факти.