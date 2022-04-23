Зеленський: Якщо в Херсоні росія проведе «референдум», Україна вийде з переговорів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення «референдуму» в Херсонській області Україна вийде з будь-яких перемовин із росією.

Про це він сказав під час спілкування з українськими та іноземними ЗМІ.

Це саме стосується і того, якщо росія знищить захисників Маріуполя.

«Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо будуть проведені псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з будь-яких перемовин», — сказав президент.