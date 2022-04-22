У Києві та області перед Великоднем скоротили коменданську годину

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Bee Felten-Leidel / Unsplash

Комендантська година в Києві та області Великодньої ночі діятиме з 23:00 суботи до 5:00 ранку неділі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, повністю скасувати коменданську годину не можуть у цілях безпеки.

«Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції», — нагадав Кличко.

Водночас у Львівській та Одеській областях комендантську годину у Великодню ніч скасували повністю.