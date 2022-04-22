Спершу російський «суд» у Криму засудив лідера кримськотатарського народу Джемілєва, а потім амністував
- Автор:
- Софія Телішевська
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Косарєв Олександр / УНІАН
Російський окупаційний суд у Криму заочно «амністував» лідера кримськотатарського народу, нардепа Мустафу Джемілєва. Раніше його засудили до одного року позбавлення волі та оштрафували на 15 тисяч рублів за нібито зберігання боєприпасів.
Однак зараз Джемілєв потрапив під амністію у звʼязку із 70-річчям перемоги у Другій світовій війні, пише російський Інтерфакс.
Також проти політика окупанти вели ще дві справи:
- про перетин «держкордону росії» після заборони на вʼїзд;
- про зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою.
Раніше Джемілєв заявляв про намір довести абсурдність цих звинувачень в Європейському суді з прав людини.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент росії володимир путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу рф». Відтак росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти росії.