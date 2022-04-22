Львівщина й Одещина скасовують комендантську годину на Великдень. СБУ закликає бути обачними

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В Одесі та області у Великодню ніч комендантська година не діятиме. Усі охочі віряни зможуть відвідувати храми.

Про це повідомляють в Одеській обласній військовій адміністрації. І додають, що в цей час вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Таке ж рішення ухвалила влада Львівської області. Про це написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 06:00 24 квітня, скасовано», — зазначив він.

Водночас Служба безпеки України закликає українців бути особливо обережними під час святкування Великодня, тому що ворог може влаштувати провокації.

«Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників «націоналістичних об’єднань», — зазначили у відомстві.

Тому СБУ закликає уникати скупчень людей та за можливості мінімізувати кількість прихожан у церквах.