Нардеп Григорій Суркіс виїхав до Польщі. На кордоні у нього була затримка через спробу вивезти 13 годинників
- Автори:
- Анна Холоднова, Марія Жартовська
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Сьогодні, 22 квітня, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила про затримання на кордоні Польщі нардепа від ОПзЖ, одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса. Повідомлялося, що він намагався виїхати з України через пункт пропуску «Краковець» із 13 годинниками, через що його на кілька годин затримали.
У митниці «Бабелю» розповіли, що на Суркіса не складали протокол і годинники в нього не вилучали. Зі слів митників, у пунктах пропуску діють працівники Держбюро розслідувань, які самостійно складають процесуальні документи та в разі необхідності вилучають речі.
Співрозмовник з оточення Суркіса каже, що як такого затримання не було і годинники у нардепа не вилучали, проте їх довелося залишити в Україні. Годинники Суркіс віддав помічниками.
Журналісти «Української правди» пізніше написали, що Суркіс все ж таки виїхав до Польщі.
- В Україні воєнний стан діє до 25 травня. Чоловікам-громадянам України (від 18 до 60 років), які придатні до військової служби, виїзд за кордон заборонений. Суркісу наразі 72 роки. Раніше ЗМІ писали, що він виїжджав із країни на початку повномасштабного вторгнення військ росії.