Велика Британія ввела нові санкції проти рф — заборонили імпорт деревини та срібла і підвищила мито
- Автор:
- Анна Холоднова
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Vienna Reyes / Unsplash
Велика Британія оголосила нові санкції проти росії, зокрема, розширила перелік забороненого імпорту та підвищила митні тарифи.
Про це йдеться на сайті уряду.
Відтепер у Британії заборонено імпорт російських товарів на суму понад £1 мільярд. Обмеження стосуються імпорту срібла, виробів із дерева та деяких високоякісних товарів з росії, зокрема ікри.
Також британський уряд підвищив митні тарифи на низку товарів на 35%. Збільшують мито на продукцію з росії та білорусі на суму близько £130 мільйонів, зокрема на діаманти та каучук.
«Ми непохитні у нашій підтримці народу України, і ці нові значні санкції проти путіна призведуть до того, що загальні імпортні мита та заборони на російські товари перевищать 1 мільярд фунтів стерлінгів, що завдасть подальшого економічного болю економіці путіна через його варварські та невиправдані напади на суверенну націю [українців]», — прокоментував нові санкції канцлер британської казни Ріші Сунак.
- Також Велика Британія внесла до списку санкцій ще 26 російських громадян і компаній, які відповідальні за війну рф проти України. У списку опинились ілля кива, російські воєначальники і концерн «Калашников». Санкції передбачають заморожування активів і заборону вʼїзду до Британії для фізосіб.
- Раніше під санкції Великої Британії потрапив і нардеп віктор медведчук. Усі його активи на території Сполученого Королівства заморожені.