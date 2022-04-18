Нардеп медведчук запропонував обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя
- Автор:
- Анна Холоднова
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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»
Затриманий нардеп віктор медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента рф володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу гуманітарними коридорами.
У заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, приблизно 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» і 36 бригади морської піхоти.
- Нардеп медведчук є фігурантом кримінального провадження за статтею про державну зраду. Йому інкримінують організацію схеми торгівлі вугіллям з окупованими територіями Донбасу. Іншими фігурантами цієї справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин і пʼятий президент України Петро Порошенко.
- 12 жовтня 2021 року Печерський райсуд Києва відправив медведчука під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура просила посадити його в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень.
- 26 лютого, після вторгнення росії в Україну, медведчук втік з-під домашнього арешту та намагався покинути Україну. Однак 12 квітня СБУ затримала політика.
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід нардепу віктору медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.