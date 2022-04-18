ДБР знайшло майно російського генерала на Полтавщині під час розслідування справи Іллі Киви

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ДБР

Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви виявило схему російського генерала з відмивання коштів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У Полтавській області правоохоронці знайшли майно російського генерала — начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Майно зареєстрували на родичів російського військового.

«Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності», — повідомили у відомстві.

Причетність до вказаного майна Іллі Киви ще перевіряють.