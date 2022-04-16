ДБР оголосило підозру закарпатським митникам за махінації з нафтою медведчука

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом працівникам митного поста «Мукачево», які сприяли корупційним схемам з імпортом нафтопродуктів компаніям зі сфери вплива затриманого нардепа віктора медведчука.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначають у ДБР, протягом 2017—2018 років компанія, повʼязана з віктором медведчуком, імпортувала нафтопродукти залізничним і автомобільним транспортом. Проте в документах зазначалось, що в цистернах превозять газовий конденсат, який не є підакцизним товаром. Під час оформлення вантажу митники «не помічали» підміни.

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Ці махінації дозволили організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ, унаслідок чого державний бюджет втратив 7,8 мільйона гривень.

Наразі Державне бюро розслідувань перевіряє причетність до оборудки інших митників. Загальна сума збитків від незаконних схем може перевищити 35,5 мільйона гривень, зазначають у ДБР.