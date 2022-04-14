Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї медведчуків

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УНІАН

Личаківський суд Львова 13 квітня арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого депутата віктора медведчука і його дружини оксани марченко.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Серед арештованого майна 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарними власниками яких є медведчук і марченко.