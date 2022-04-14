Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї медведчуків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Личаківський суд Львова 13 квітня арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого депутата віктора медведчука і його дружини оксани марченко.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Серед арештованого майна 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарними власниками яких є медведчук і марченко.
- медведчук з початку вторгнення військ росії втік з-під домашнього арешту і переховувався від правоохоронців. Вважалося, що він утік з України. 18 березня суд Львова заочно заарештував нардепа.
- 7 квітня у маєтках дружини медведчука пройшли обшуки. Квартири і маєтки оксани марченко арештували.
- 13 квітня СБУ затримала медведчука, а Велика Британія у той же день ввела санкції проти нього.
- Голова СБУ Баканов повідомив, що медведчука планували переправити до Придністровʼя, а звідти — до Москви.