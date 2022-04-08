Російські військові знищили архів Чорнобильської АЕС

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Facebook / Anton Usov

Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник.

Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві з управління Зоною відчуження Олександр Сирота, опублікувавши фото із залишками паперів у смітнику.

Як повідомляє «Енергоатом», практично всі офісні приміщення в будівлях у Зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті та розкрадені. Окупанти вкрали не лише майно держпідприємств, але й особисті речі працівників.