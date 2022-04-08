Російські військові знищили архів Чорнобильської АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Anton Usov
Російські війська під час окупації Чорнобильської АЕС знищили її багаторічний архів, а його частину викинули у смітник.
Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві з управління Зоною відчуження Олександр Сирота, опублікувавши фото із залишками паперів у смітнику.
Як повідомляє «Енергоатом», практично всі офісні приміщення в будівлях у Зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті та розкрадені. Окупанти вкрали не лише майно держпідприємств, але й особисті речі працівників.
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, Прип’ять і зайняли Зону відчуження в перший день війни — 24 лютого. 31 березня окупанти почали залишати Чорнобильську АЕС і місто Славутич, яке вони тримали в облозі. Після себе вони лишили окопи і сміття, а також розграбували ЧАЕС і готель поряд.
- ЗСУ взяли під контроль Припʼять і ділянку кордону з білоруссю 3 квітня. Під охорону ЧАЕС взяли 5 квітня.