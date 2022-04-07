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Австрія висилає з країни чотирьох російських дипломатів за «діяльність, яка не відповідає їхньому дипломатичному статусу». Міністерство закордонних справ країни повідомило, що вони мають залишити Австрію до 12 квітня.

Австрія стала ще однією з десятка країн Європи, які вислали російських дипломатів на тлі війни росії проти України. Країни Балтії пішли у цьому питанні далі — вони закрили російські консульства.